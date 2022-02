Venezia-Napoli – Le probabili formazioni: Insigne titolare, Lobotka confermato a centrocampo

Corriere dello Sport – Insigne titolare contro il Venezia.

Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“In porta, la maglia sarà di Meret e sulle fasce, Di Lorenzo da una parte e Mario Rui dall’altra. C’è una bozza di formazione. Lobotka rientra nella categoria capolavori di Spalletti, con Fabian Ruiz a rappresentare il centro di gravità permanente per lo sviluppo offensivo. Lorenzo Insigne titolare a sinistra, e ci sta; Zielinski che ondeggia nella terra di mezzo, davanti a tutti, sembra di vederla la sagoma di Osimhen che ha voglia di esserci sin dal primo minuto, sono tre mesi che non tocca a lui. Mertens non indietreggerà di un centimetro, tenterà di creare imbarazzo in Spalletti”.