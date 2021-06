Spalletti rilancia Lobotka, sarà un nuovo punto cardine della squadra

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla rosa del Napoli e focalizza l’interesse su Stanislav Lobotka. Sembrerebbe che nei piani di Spalletti il centrocampista avrà un ruolo essenziale.

Spalletti vuole rilanciare al massimo Lobotka.

Quando era il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti seguiva al Celta Vigo un mediano che attirava la sua attenzione, per il suo gioco a testa alta e la capacità di far girare palla velocemente. Quel centrocampista si è rivelato essere proprio Stanislav Lobotka. Il Napoli lo ingaggiò a gennaio di un anno fa e fu pagato oltre 20 milioni. Nelle ultime 39 presenze, accumulate dal centrocampista, non ha brillato certamente per le sue competenze, e che abbia deluso non è una perifrasi, ma ad oggi capitanato da mister Spalletti , può diventare una pedina fondamentale in mezzo al campo.

