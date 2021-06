Chiariello: “De Laurentiis ha 4 obiettivi per la prossima stagione del Napoli”

Il giornalista, Umberto Chiariello, sul suo profilo Twitter rispondendo alla domanda di un follower, ha abbozzato i quattro obiettivi annuali di De Laurentiis.

Chiariello risponde così alla domanda di un follower in merito al futuro del Napoli.

“De Laurentiis, ha 4 obiettivi: a) essere competitivi per la Champions; b) ridurre del 30% il monte-ingaggi; c) ridurre il numero in rosa di giocatori costosi; d) valorizzare Osimhen”.

Convinzione francamente senza fondamento: dimostri quel che sostiene.

E comunque non è l’idea di De Laurentiis, che ha 4 obiettivi:

a) essere competitivi x la Champions;

b) ridurre del 30% il monte-ingaggi;

c) ridurre il numero in rosa di giocatori costosi;

d) valorizzare Osimhen — Umberto Chiariello (@Chiariello_CS) June 6, 2021

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Lazio: con Sarri potrebbero arrivare due giocatori del Napoli

Napoli, due club italiani interessati ad Ounas: ecco di chi si tratta

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

A 93 anni De Mita litiga ancora con gli avversari politici