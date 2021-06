Superlega: arriva lo stop dalla Svizzera, nessuna sanzione per i club che ne fanno parte

L’emittente spagnola Cadena SER, allegata in home page dal portale Sportmediaset, riporta la sentenza secondo la giustizia svizzera: non vi sarà alcun tipo di sanzione per i club della Super League.

La giustizia svizzera ferma la Uefa e la Fifa: niente sanzioni per i club in Super League.

Il ministero della Giustizia elvetico ha inviato una comunicazione ai due organismi per comunicare loro che non potranno determinare nessun topo di sanzione nei confronti di Barcellona, Real Madrid e Juventus. Lo scorso 25 maggio, la Uefa aveva avviato un procedimento disciplinare nei confronti dei tre club in questione.

