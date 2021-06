Probabile permanenza di Koulibaly: potrebbe spalmare il suo ingaggio

L’edizione odierna di Repubblica focalizza sul futuro di Kalidou Koulibaly, il difensore potrebbe ancora una volta scegliere di rimanere a Napoli.

Koulibaly è tra i primi volti sacrificabili di De Laurentiis, ma sarà cedibile solo ad offerte ragionevoli.

“Fabian, tra tutti, è quello che ha più corteggiatori: Real Madrid e Psg hanno già fondato il terreno. Per Koulibaly, invece, non sono arrivate ancora offerte concrete, in più il giocatore dal canto suo, non farà pressing per andare via e pur di rimanere potrebbe decidere di spalmare i suoi 6.5 milioni di ingaggio su più stagioni. Sul fronte Insigne sorgono più problemi: rinnova o va via, all’estero, il suo sogno è Barcellona”.