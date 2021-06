Barcellona in pressing su Fabian: pronti ad offrire Pjanic o J. Firpo

Il Barcellona pensa a Fabian Ruiz, il club è in pressing sul centrocampista, a lanciare l’indiscrezione è stata Catalunya Ràdio.

Fabian Ruiz è nella lista dei sacrificabili di ADL, arrivano alcune indiscrezioni di mercato.

Dalla Spagna arrivano alcune indiscrezioni in merito ad un club blaugrana pronto ad avviare una trattativa con il Napoli, con l’intenzione di inserire nell’affare un calciatore tra Pjanic e Junior Firpo. Nonostante i piani d’acquisto, la radio catalana sottolinea che il Barcellona è più che consapevole della richiesta di De Laurentiis, ovvero, quella di non accettare contropartite per il suo gioiello.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Lazio: con Sarri potrebbero arrivare due giocatori del Napoli

Napoli, due club italiani interessati ad Ounas: ecco di chi si tratta

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

A 93 anni De Mita litiga ancora con gli avversari politici