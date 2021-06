Under 17: il derby campano tra Benevento e Napoli finisce con 6 reti messe a segno

I padroni di casa si impongono sul Napoli per 4-2

Nel pomeriggio di domenica 6 giugno si è disputata, presso il centro sportivo “Avellola” di Benevento la gara tra Benevento e Napoli valida per l’ottava giornata del Campionato Under 17 A-B (Girone 7). Il match disputatosi alle ore 15.00 ha visto il Benevento vittorioso per 4-2, Tuttocalciogiovanile.it riporta la sintesi della gara.

Questo è quanto si legge:

“[…] La gara si sblocca al minuto 15: su punizione calciata da Marranzino irrompe il classe 2005 D’Avino che batte il portiere sannita e regala il vantaggio agli azzurrini. Pochi giri di lancette e gli stregoncini pareggiano, Malva dagli undici metri segna un rigore contestatissimo dagli azzurri.

Il gol galvanizza i sanniti che vanno vicini alla realizzazione altre volte in due minuti, prima con Prisco che coglie una clamorosa traversa e poi con Malva che viene ipnotizzato da Boffelli. Negli ultimi 15 minuti ci sono ancora due reti. Il Napoli trova il nuovo vantaggio con il solito Marranzino al minuto 35, pareggia il conto Pellegrino a tempo scaduto che fissa il risultato della prima frazione sul 2-2.

La ripresa inizia con gli azzurrini in forcing alla ricerca del nuovo vantaggio, prima il neo entrato Carnevale ci prova dalla distanza e poi Marchisano con un colpo di testa ma entrambi non riescono a gonfiare la rete.

Iniziano anche i tanti cambi, i ritmi si abbassano ma ci sono emozioni che arrivano solo nel finale. Il Napoli si riversa in attacco per cercare la vittoria ma a segnare sono i padroni di casa con il neo entrato, ex Bari e Ascoli, Altamura che al minuto 85 porta in vantaggio i suoi. Nei minuti di recupero il Benevento chiude la gara ancora con Altamura che realizza la sua doppietta personale e fissa il risultato sul 4-2. In classifica il Benevento sale a 14, gli azzurrini restano a 12

Con questa sconfitta il Napoli dice “quasi” addio al sogno PRIMO POSTO, a beneficiarne proprio i sanniti che invece voleranno ai Quarti di Finale, ma dovranno conquistare più di un punto tra Ascoli e Pescara (dato per certa la vittoria del Napoli contro l’Ascoli nel recupero)”.

