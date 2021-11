Con Tudor il Verona ha cambiato marcia, 21 goal dall’arrivo del croato

Tudor ha cambiato il volto del Verona

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si sofferma sul cambio di marcia che Igor Tudor ha dato al Verona soprattutto in fase realizzativa. Ecco quanto messo in evidenza dalla rosea:

“Da quando il tecnico croato ha preso l’Hellas – dalla quarta giornata di campionato – soltanto il Bayern Monaco di Lewandowski (25 reti) ha segnato di più dei veneti (21) nei 5 maggiori campionati europei. Come dire che in attacco i gialloblù non temono il confronto con la squadra di Spalletti capace di vincere di goleada a Varsavia, pur essendo rimasti a casa Osimhen e Insigne“.

