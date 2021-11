Napoli-Verona, Juan Jesus ancora titolare. Spalletti recupera altri 3 azzurri

Napoli-Verona, conferma per Juan Jesus

Napoli-Verona sarà un’altra sfida delicata per gli azzurri, che avranno voglia di rivincita dopo la gara dello scorso anno che è costata l’accesso in Champions. Spalletti sembra ormai aver deciso l’undici titolare, dove ci saranno poche novità. Ospina tornerà tra i pali da titolare, dopo il turno di riposo in Europa League. In difesa Juan Jesus sostituirà lo squalificato Koulibaly, facendo coppia con Rrahmani. A sinistra torna Mario Rui, a destra il solito Di Lorenzo. A centrocampo si rivede Fabian Ruiz, completeranno il reparto Anguissa e Zielinski. In attacco tornano Inisgne e Politano, che agiranno ai lati di Victor Osimhen.

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Fabian, Anguissa, Zielinski, Politano, Insigne, Osimhen.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Spalletti: “Contro il Verona mancherà sua Maestà, Napoli citta fantastica”

Napoli, richiesta l’autorizzazione alla Lega per la maglia dedicata a Maradona

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Usa, 5 mln di dollari per catturare il fratello di El Chapo