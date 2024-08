Osimhen, parla l’agente: “Serve rispetto ed equilibrio”

Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, è intervenuto sulla situazione relativa all’attaccante attraverso il suo account ufficiale X.

L’agente di Victor Osimhen ha commentato in prima persona la situazione dell’attaccante nigeriano. Quest’ultima non è certamente delle più semplici: al momento la sua cessione sarebbe del tutto bloccata e proprio lui avrebbe rinunciato a più club. Il suo obiettivo sarebbe il Paris Saint-Germain.

Roberto Calenda è intervenuto attraverso il suo profilo X chiedendo rispetto per tale situazione:

“Osimhen è un giocatore del Napoli, con un contratto rinnovato recentemente con reciproca soddisfazione. Ha fatto la storia in azzurro e quando ci sono state offerte importanti (anche quest’anno) abbiamo sempre accettato le decisioni del club. Come ho già detto non è un pacco da spedire lontano per fare spazio a nuovi profeti. Victor è stato eletto calciatore africano dell’anno, ottavo al Ballon d’Or, ha ancora tanto da dire in Europa. Serve rispetto ed equilibrio.”

