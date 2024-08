Il Chelsea può abbandonare l’idea Osimhen: c’è l’offerta per Toney

Il Chelsea avrebbe fatto un’offerta per l’attaccante del Brentford Ivan Toney: la pista Osimhen potrebbe dunque essere abbandonata.

Victor Osimhen potrebbe non essere più considerato un’idea del Chelsea. Il club inglese sarebbe interessato all’attaccante nigeriano ma nessun accordo concreto sarebbe stato trovato almeno fino ad ora. In aggiunta il giocatore sembra avere le idee chiare circa il proprio futuro e vorrebbe trasferirsi in Francia, al Paris Saint-Germain.

Il club inglese potrebbe aver dunque abbandonato la pista Osimhen. Kaveh Solhekol, giornalista di SKY UK, ha riferito che la Società di Premier League avrebbe presentato un’offerta per Ivan Toney, attaccante del Brentford.

Di seguito quanto riportato attraverso l’account X del giornalista:

“Il Chelsea ha fatto una mossa per ingaggiare Ivan Toney dal Brentford. I Blues vogliono che un bomber collaudato diventi il loro nuovo numero 9 e che si adatti al salary cap e che la cifra di trasferimento sia ragionevole. Toney ha un’offerta incredibile dall’Arabia Saudita, ma il Chelsea può offrire il calcio della Premier League.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) – Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Osimhen, parla l’agente: “Serve rispetto ed equilibrio”

Indiscrezione Osimhen, c’è sempre più distanza con il Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi