Indiscrezione Osimhen, c’è sempre più distanza con il Napoli

In attesa di novità circa il proprio futuro l’attaccante Victor Osimhen sembra essere sempre più distante dal Napoli.

Tra Victor Osimhen ed il Napoli ci sarebbe sempre più distanza. L’obiettivo dell’attaccante nigeriano sarebbe il Paris Saint-Germain ma ad oggi la situazione sarebbe completamente bloccata.

Di seguito quanto si legge su Il Corriere dello Sport:

“Victor Osimhen colleziona rifiuti, non vuole il Chelsea e non ha voluto l’Al-Ahli, l’ipotesi Arsenal non è decollata e alla fine la sua scelta è sempre stata il Psg. Negli ultimi giorni anche un po’ d’intermediari hanno provato a dare una scossa alla situazione, ma a regnare sovrano è ancora il caos. Osi è il grande caso di mercato dell’estate, non soltanto del Napoli: vive lontano anni luce dal progetto azzurro sin dal ritiro di Dimaro, si allena in orari diversi rispetto alla squadra, non è stato convocato per il Modena, l’Hellas e il Bologna e non ha giocato una sola amichevole estiva. E se proprio vogliamo dirla bene era convinto di non partecipare alla seconda parte della preparazione a Castel di Sangro. Sì: era sicuro che alla fine sarebbe andato al Paris Saint-Germain, a questo punto l’ultima fiche che sia lui sia il Napoli possono giocarsi sul mercato europeo, sempre più vicino al gong: venerdì sarà dentro o fuori.”

