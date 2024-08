Dall’Inghilterra sicuri: “Fatta per McTominay al Napoli, oggi le visite mediche”

Scott McTominay si avvicina sempre di più al Napoli con il passare delle ore, come confermato anche dal giornalista britannico Ben Jacobs attraverso il suo account X in giornata potrebbero già svolgersi le visite mediche. Ecco il tweet:

“Oggi Scott McTominay sarà in Italia per le visite mediche con il Napoli. Affare da 25 milioni di sterline, circa 30 milioni di euro. Il giocatore scozzese lascia lo United, club dov’è cresciuto dall’età di 5 anni. Per lui si tratta di una scelta di vita importante e per il Napoli è un investimento a dir poco storico”.

Scott McTominay set to travel for a Napoli medical today and complete his £25m move.

McTominay has been at #MUFC since he was five. Club were reluctant to lose him but couldn't guarantee him the starting position he wanted.

Plus, an important sale for PSR.🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/gghfBLSyJy

— Ben Jacobs (@JacobsBen) August 27, 2024