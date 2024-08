Cheddira ad un passo dall’Espanyol: fissate le visite mediche

Secondo La Gazzetta dello Sport Walid Cheddira dovrebbe effettuare in giornata le visite mediche con l’Espanyol.

L’addio al Napoli di Walid Cheddira sarebbe davvero vicino: l’attaccante classe 1998 potrebbe a breve trasferirsi in Spagna e vestire la maglia dell’Espanyol.

Secondo quanto riportato dall’odierna edizione de La Gazzetta dello Sport il giocatore originario del Marocco potrebbe effettuare proprio oggi le visite mediche.

Di seguito le parole del quotidiano che spiegano la situazione nel dettaglio:

“Affare definito in prestito secco, che servirà al marocchino per giocare con continuità e cimentarsi in un nuovo calcio. Cheddira veniva da una buona stagione al Frosinone e in ritiro ha impressionato per la grande resistenza fisica. In questi prime settimane ha avuto anche l’occasione per debuttare con la maglia del Napoli in gare ufficiali, contro il Modena in Coppa Italia e negli ultimi minuti a Verona.”

