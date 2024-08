Il Roma – Osimhen-Psg, in settimana un’offerta che può arrivare a 100mln

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, la strada che porta a Romelu Lukaku è più che spianata. Per il belga mancherebbero sono gli ultimi dettagli contrattuali e mercoledì, potrebbe anche essere annunciato. Per quanto riguarda la zona d’attacco, tra gli esuberi c’è Victor Osimhen, destinato a lasciare definitivamente il suo posto al belga.

Per Osimhen potrebbe esserci una sorpresa piacevole. Difatti, il suo agente, Roberto Calenda, è al lavoro per portare in settimana un’offerta importante da parte del Paris-Saint Germain, che può arrivare a 100 milioni. Il Napoli si è detto disposto ad accettarla, si pensa a un incontro a breve. Tuttavia, la condizione dei parigini, è di avere una prelazione su Khvicha Kvaratskhelia per il prossimo anno. Condizione imposta, per accontentare Osi e il Napoli.

