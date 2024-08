La Gazzetta dello Sport – Conte ha impostato il suo gioco con Raspadori: è come se ci fosse già Lukaku

L’edizione odierna del quotidiano, ha analizzato la partita del Napoli. Ieri contro il Bologna, si è rivisto il gioco di Antonio Conte, lo stesso impostato con Romelu Lukaku all’Inter: “Non tutti i problemi del Napoli sono risolti, sia chiaro. Dopo un paio di azioni pulite concluse debolmente da Raspadori, il Napoli si siede dietro in 5-4-1, cedendo il pallone al Bologna. Conte lo faceva anche nella sua Inter scudettata. Però, a differenza di quella versione, non riesce a lungo a ripartire, appoggiandosi alle sponde del centravanti: Raspadori non può per ovvi motivi svolgere le funzioni di protezione e distribuzione che saranno di Lukaku, ma il gioco sembra già congegnato per avere davanti Big Rom”.

