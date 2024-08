Sky Sport – Il Cagliari pensa ancora a Gaetano: si cerca l’intesa con il Napoli

Il Cagliari è tornato sulle tracce di Gianluca Gaetano. Il giocatore dopo il prestito a gennaio, potrebbe ritornare in Sardegna. Il club rossoblù è intenzionato a cercare un’intesa con il Napoli, per ritrovarlo già da inizio campionato. Dunque, i sardi sono tornati a spingere per trovare un accordo con il club di De Laurentiis, dopo che la trattativa sembrava essere stata accantonata, per motivi economici.

