Tuttomercatoweb.com – Brusca frenata per Barak, ora il Napoli valuta altri profili

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di TMW.COM, ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la trattativa, che vedrebbe Antoni Barak accostato al Napoli. A quanto pare l’affare sarebbe in fase di stallo, poiché una brusca frenata ha allontanato le parti. De Laurentiis valuta altri profili per il centrocampo, poiché la distanza fra obbligo di riscatto, e diritto di riscatto, proposto più volte dal club partenopeo per il giocatore viola, non mette d’accordo nessuno.

Dunque De Laurentiis, insieme alla società, sono alla ricerca di nuovi profili per gennaio.

#Barak si raffredda la pista #Napoli. Il club azzurro al lavoro anche su altri profili — Niccolò Ceccarini (@NickCecca) January 19, 2024

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Zerbin dopo Napoli-Fiorentina: “Soddisfazione inaspettata e bellissima”

Le dichiarazioni di Mazzarri dopo Napoli-Fiorentina

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Juventus, Ranocchia sblocca Djalò