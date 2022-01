Fabbroni: “Il Napoli attrae investitori, ADL potrebbe vendere il club”

Fabbroni torna sulla cessione del Napoli

Il giornalista Mario Fabbroni è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dove è tornato a parlare della possibile cessione del Napoli da parte di De Laurentiis. Ecco quanto dichiarato:

“Ci sono estimatori da tutto il mondo: il Napoli ha esteso la sua popolarità moderna, c’è a livello europeo, non ha debiti ed è una società che dal punto di vista dei calciatori, della rosa, di quello che può mettere in moto la passione azzurra, la quotazione è importante. De Laurentiis potrebbe pensare di vendere, dopo aver gestito bene, con successo per tanto tempo. Intanto verranno abbassati gli ingaggi.”

