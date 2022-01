Moncalvo: “Commisso dagli insulti alla Juventus alla cessione di Vlahovic”

Moncalvo attacca Commisso

Il giornalista Gigi Moncalvo è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dove ha commentato l’operazione di calciomercato che porterà Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus. Ecco quanto dichiarato:

“Le perdite dell’ultimo bilancio Juve sono di 209 milioni, nella scorsa stagione 90. Parola d’ordine di Agnelli, presidente pro tempore della Juventus, che non si salverà con questa vicenda di Vlahovic: sostenibilità, equilibrio. Cose fondamentali. La vicenda di Vlahovic non la giudico da juventino, trovo un notevole aumento di tasso di antipatia che i bianconeri già avevano attorno a sé. Il signor Commisso, che fino a 15 giorni fa mandava insulti alla Juventus riguardo la Superlega e le perdite, deve raccontarla giusta perché ha tifosi di fronte che hanno vissuto il calcio. Non è possibile che la Juventus, sapendo che un giocatore ha un contratto in scadenza tra un anno e cinque mesi, vada ad accordarsi con il suo procuratore. Sarebbe un accordo fuori legge. Se già circolava il nome di Vlahovic la Juventus aveva già un accordo con il calciatore”.

