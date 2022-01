Pres. BCC Napoli: “Il calcio nel progetto di Bezos? Vi confermo una cosa.Vlahovic-Juve, da carabinieri”

Pres. di BCC Napoli su Bezos-Napoli e Vlahovic-Juve

Ultime notizie calcio Napoli – Il pres. di BCC di Napoli, Amedeo Manzo,è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, parlando di Bezos e del progetto Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

Pres. BCC Napoli:

“Bezos interessato al Napoli? Ho un contratto di riservatezza che mi vincola, ma non credo che il calcio sia nel progetto di Amazon. Napoli come città però è un luogo riconosciuto per valore ma anche come polo attrattivo dal punto di vista economico. Se un cliente ha il conte in rosso e vuole comprare Vlahovic chiamo i Carabinieri. Voglio vedere cosa dirà la Consob e le autorità, essendo la Juventus quotata in borsa, dell’operazione della Juventus. E’ come acquistare una Ferrari con i soldi dei consumatori. Non conosco nello specifico la situazione in casa Juventus, ma non guasterebbe un po’ di prudenza. Stiamo tirando troppo la corda”.

