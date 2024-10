Corriere dello Sport – David Neres: un giocoliere spettacolare ma spietato, è oro dal primo minuto o in corsa

L’edizione odierna del quotidiano, ha esaltato le qualità di David Neres: “La stagione è lunga e le opportunità non mancheranno, questo è certo, ma a prescindere da tutto l’aspetto rilevante è che Napoli e il Napoli si stanno godendo un giocatore formidabile.

Un acquisto chic del ds Manna sul mercato e un investimento da 30 milioni (28+2 di bonus) che De Laurentiis ha avallato innescando uno scatto ulteriore verso il grande ritorno della squadra in vetta: avere in dote un calciatore del calibro di Neres, un giocoliere spettacolare ma spietato, è oro dal primo minuto o in corsa. David ha talento puro e tecnica sopraffina: veloce e rapido, micidiale nell’uno contro uno, sente il compagno e la porta come pochi. Un sinistro magico nel tempio dei mancini. Con la benedizione di Ciro”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

