Radio CRC – Buongiorno: "Pensiamo partita dopo partita, dobbiamo migliorarci. Compattezza? È importantissimo"

Le parole di Alessandro Buongiorno, alla radio partner de la SSC Napoli, dopo la vittoria contro il Como: “Un sogno nel cuore? Ci fa piacere sentire i cori dei tifosi allo stadio. Però noi pensiamo partita dopo partita, siamo concentrati sulle gare che devono venire, su quello che dobbiamo fare e sul migliorarci. Era importante in vista della sosta riuscire a mantenere il primato in classifica. La squadra ha reagito bene dopo il pareggio: dobbiamo continuare così e mantenere questo spirito, che è la cosa che fa la differenza nelle gare e nel campionato.

Loro hanno iniziato ad essere più aggressivi, ad attaccare di più dopo essere passati in svantaggio subito. Noi ci siamo un po’ abbassati e abbiamo subito il gol. La cosa importante è stata ritornare nel secondo tempo con la giusta voglia e la giusta fame. Ci siamo alzati, siamo diventati aggressivi anche noi ed è stato un segnale positivo da parte della squadra. Deve essere un Napoli unito nelle difficoltà, innanzitutto. Si è visto oggi, perché tutti in campo hanno dato il massimo per reagire. È lo spirito che non deve mai mancare. Queste ultime partite sono state fatte con il giusto spirito e dobbiamo continuare così.

Compattezza? È importantissimo, ce lo chiede anche il mister. Sia quando andiamo a pressare alti, sia quando facciamo blocco medio. È importante da mantenere: vuol dire che gli attaccanti si sono abbassati bene ed hanno aiutato a difendere e noi difensori abbiamo mantenuto la linea alta. È sicuramente un dato rilevante”.

