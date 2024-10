Lukaku: “Dobbiamo continuare così e rimanere compatti durante la pausa”

Le parole di Romelu Lukaku, dopo la vittoria del Napoli contro il Como

Le parole di Romelu Lukaku a Sky Sport:

Come ti senti dopo questa vittoria?

“Sono arrivato tardi, ma sono già integrato, tutto merito ai miei compagni, allo staff tecnico e ai tifosi. Dobbiamo continuare così, abbiamo ancora vinto. Adesso andiamo tutti in Nazionale e poi noi che rimaniamo qui continueremo a lavorare e ci prepareremo per i prossimi partiti.”

Qual è il segreto del successo di questa squadra?

“Sì, sì, penso che noi siamo una squadra che lavora per tutte le situazioni. Durante la pausa abbiamo parlato e ci siamo detti che dobbiamo rimanere compatti quando abbiamo l’occasione di fare male. Questo è esattamente ciò che abbiamo fatto. Abbiamo avuto anche dei momenti in cui, in contropiede, potevamo fare meglio, ma dobbiamo rivedere queste situazioni per migliorare in futuro.”

McTominay ti ha ringraziato per l’assist?

“Certo, conosce il mio gioco, abbiamo giocato due insieme a Manchester. Conosco le sue caratteristiche, sotto porta è micidiale. Dobbiamo continuare così”.TMW

