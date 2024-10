Conte: “Abbiamo fatto il nostro dovere. Se a inizio campionato mi avessero chiesto questo, sarebbe stato difficile pensarlo”

Le parole di Antonio Conte, dopo la vittoria del Napoli contro il Como

Le parole di Antonio Conte a Sky Sport:

Qual è il suo giudizio sulla prestazione della squadra in questa partita?

“Abbiamo fatto il nostro dovere. Se all’inizio dell’anno mi avessero chiesto di avere un andamento così, sarebbe stato difficile pensare che tutto ciò potesse accadere. Tuttavia, penso che siamo stati bravi e che questo sia frutto del tanto lavoro che stiamo facendo, della disponibilità di questi ragazzi e della nostra voglia di lavorare. Sappiamo che c’è tanta aspettativa in questa piazza bella e importante, e vogliamo regalare loro delle belle partite.”

Come valuta l’impatto di David Neres nella squadra?

“L’impatto di David Neres è stato veramente importante. Ha sfiorato un altro gol e ha anche infortunato un avversario. Quando ci sono queste cose, mi danno motivo di soddisfazione e gioia. Tutti, anche chi parte nella formazione iniziale, sanno che c’è competizione e il livello sale. Questo aumenta l’attenzione, la voglia e la determinazione.”

Politano e Neres: come gestisce le gerarchie in attacco?

“Voglio fare un elogio a Matteo Politano, che ho trovato molto più maturo rispetto a quando l’avevo all’Inter. Oltre alle sue qualità tecniche, abbina una grandissima attenzione tattica e una condizione fisica importante. David si sta ritrovando dopo alcune stagioni difficili e sta lavorando sodo. È molto applicato sia in fase offensiva, dove ha qualcosa di importante e di diverso, sia in fase difensiva, dove non possiamo concedere uomini.”

Come si sente riguardo alla competizione interna tra i giocatori?

“Sono molto contento di chi sta dietro. Oggi potrei parlare di David, di Neres, della crescita di Ngonge che è stato convocato in Nazionale, e di Gilmour, che sta facendo un lavoro strepitoso. Questa sana competizione è la cosa migliore per un allenatore. Prima della partita, mi viene mal di testa pensando ai cambi e a chi merita più spazio. Tuttavia, mi fa piacere vedere che chi gioca sa che deve dare il massimo, perché dietro ci sono giocatori che meritano di scendere in campo.”

Qual è la sua visione per il futuro della squadra?

“La crescita dei giocatori è fondamentale. Le risposte che mi danno quando entrano in campo, come stasera, mi lasciano veramente soddisfatto. Vogliamo continuare su questa strada, migliorando ogni giorno e mantenendo alta la competitività all’interno della squadra.”TMW

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Marolda: “L’obiettivo non dichiarato del Napoli è lo scudetto”

Spagna, Rafa Marin convocato in nazionale

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Allarme maltempo: l’Italia sotto l’assedio della pioggia