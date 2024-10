Corriere dello Sport – Lukaku, non ancora al top: ma per il momento basta e avanza quello che offre

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul lavoro di Romelu Lukaku, nelle ultime gare: “I numeri parlano chiaro. Ha segnato tre reti e fornito cinque assist in sei partite stagionali. Un gol fatto o procurato ogni 45 minuti nel bel mezzo della sua rincorsa alla migliore condizione fisica.

Non è ancora al top, ma per il momento basta e avanza quello che può offrire. La vittoria contro il Como è sua. Porta la firma del suo mancino. Due assist e un rigore. Una gara spalle alla porta, di sacrificio, lotta e astuzia, ma è bastato girarsi il necessario per blindare la vetta della classifica. Lukaku esulta e torna a casa sfogliando una pillola statistica: è il giocatore che ha preso parte a più gol nelle sue prime cinque presenze con la maglia del Napoli da quando la Serie A è tornata a venti squadre. Nessuno come lui”.

