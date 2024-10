Corriere dello Sport – Feliciani bocciato: manca un rigore per il Napoli! C’era fallo di Dossena

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul direttore di gara di Napoli-Como. L’arbitro Ermanno Feliciani non ha superato la prova, portando a casa un 5,5. Ineccepibile il rigore a inizio del secondo tempo, dal quale scaturiscono una sequenza di episodi. Sergi Roberto, per rimediare al suo errore, stende nettamente Olivera nella propria area. Tuttavia, l’errore di Feliciani avviene “quando non punisce con il rigore la spinta di Dossena a Kvaratskhelia: nemmeno il Var (c’è Pezzuto) interviene, mentre Antonio Conte dalla panchina aumenta i decibel nelle proteste e prende il giallo”.

