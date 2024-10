Dazn – Pardo: “Lukaku? Può arrivare a quota 20 gol! Poi dà grande contributo alla squadra”

Durante il post-partita di Napoli-Como, Pierluigi Pardo, ha commentato la vittoria dei partenopei per 3-1, esaltando le qualità di Romelu Lukaku: “Se troverà una condizione fisica non dico come quando era all’Inter, ma anche all’80-85%, farà cose inimitabili. Quanti gol può fare? L’anno scorso ne ha fatti 21 alla Roma ma aveva l’esperienza europea, secondo me quest’anno in campionato può arrivare tranquillamente a quota venti. Poi non è un giocatore soltanto gol e assist, ma è tutto il contributo che dà alla squadra. Sposta gli equilibri“.

