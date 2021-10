Ass. De Jesu chiude agli ultrà: “Niente zona free, sarebbe discriminante”

Ass. De Jesu chiude agli ultrà

L’ass. Antonio De Jesu alla sicurezza del Comune di Napoli è intervenuto nel corso di Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli, parlando della situazione ultrà. Di seguito le sue dichiarazioni.

Ass. De Jesu

“Non mi risulta che il ritorno dei gruppi organizzati allo stadio sia un tema all’attenzione del sindaco e della giunta comunale. Ci sono delle leggi nazionali, un protocollo e un regolamento d’uso e le regole vanno applicate e rispettate. Non possono esserci eccezioni, quindi non ci saranno zone in cui non si applicheranno le regole vigenti. Concedere una zona free a un gruppo di persone sarebbe discriminante”.

“Non ci saranno zone in cui non si applicheranno le regole vigenti. Concedere una zona free a un gruppo di persone sarebbe discriminante.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bologna, Barrow: “Giovedì affrontiamo una grande squadra. Io al Napoli? Adesso vi dico”

Inter-Juve, spunta frase di Mariani VAR al vice di Inzaghi: “Era rigore chiaro”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Maltempo: ancora allerta rossa in Sicilia e Calabria