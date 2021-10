Bologna, Barrow: “Giovedì affrontiamo una grande squadra. Io al Napoli? Adesso vi dico”

L’intervista a Barrow attaccante del Bologna

Napoli calcio – Musa Barrow, attaccante del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport, ecco uno stralcio dell’intervista.

Bologna, Barrow:

“Napoli? Come dice il mister: dobbiamo essere equilibrati. Abbiamo tanti alti e bassi. Abbiamo perso quattro punti pesanti contro il Genoa e l’Udinese. Sapevamo che erano partite alla nostra portata. Ma ce la giochiamo. Anche se sappiamo che è una grande squadra. Davanti sono forti”.

C’è Osimhen.

“È molto amico di Kingsley. Quando ci troviamo in campo scherziamo, parliamo. È una persona brava, tranquilla”.

Qualche mese fa lei fu accostato al Napoli: qualcosa di vero?

“No no, io di mercato non so niente. Davvero”.

