Arbitri & Arbitri – Marco Serra è l’arbitro di Napoli-Bologna

Arbitri & Arbitri – Marco Serra sarà l’arbitro di Napoli-Bologna, gara valida per la decima giornata di campionato.

Il Napoli continua imperterrita la sua lotta allo scudetto, il pareggio con la Roma all’Olimpico è stato un boccone amaro per la squadra e per Spalletti, ma il corso degli eventi ha inciso significativamente sulla gara. C’è rammarico, il Milan in un match travagliato, ha continuato la sua cavalcata raggiungendo gli azzurri, mentre l’Inter ha porto la spalla destra. È arrivato il turno del Bologna, che si gode il suo posto sul nono gradino della classifica, pronta a rivendicare le due ultime sfortunate disavventure sul campo.

Il Napoli scenderà in campo al Maradona giovedì alle 20:45, per disputare il match contro il Bologna di Siniša Mihajlović. La decima giornata di campionato è stata affidata alla direzione di Marco Serra, appartenente alla sezione AIA di Pavia. I due assistenti saranno Pasquale De Meo della Sezione di Vibo Valentia, con la collaborazione di Christian Rossi appartenente alla Sezione di La Spezia. Il quarto uomo sarà Luca Massimi della Sezione di Termoli. Al VAR Maurizio Mariani della Sezione di Novi Ligure, affiancato da Alessandro Lo Cicero della Sezione di Brescia.

Marco Serra, nato a Torino il 9 settembre del 1982 ha diretto dal 2012 al 2015 53 gare in Lega Pro. Nella stagione 2015/16 viene promosso in Can B. Ha esordito il 12 settembre del 2015, in occasione del match di Serie B, tra Avellino e Modena. Il 20 aprile del 2016 ha debuttato per la sua prima volta in Serie A, dirigendo Empoli-Verona. Il 1° settembre del 2020 viene inserito nell’organico CAN A-B – nata dall’accorpamento di CAN A e CAN B -. Nella stagione 2020/21 viene designato in 2 partite del massimo campionato e per 11 match in cadetteria. Il 26 settembre viene impiegato nell’arbitraggio per la gara di Terza Categoria piemontese tra CUS Torino e Resistenza Granata, per controbilanciare l’insufficiente presenza di fischietti nelle serie minori.

I precedenti di Marco Serra con il Napoli

Marco Serra non ha mai diretto una gara con il Napoli. In serie A ha condotto solo 2 gare: Milan-Cagliari 4-2 ed Empoli-Atalanta 1-4. Tuttavia la tensione è alta perché in soli due match ha estratto ben 11 cartellini gialli.

I precedenti di Marco Serra con il Bologna

Marco Serra non ha mai diretto una gara con il Bologna.

Barbara Marino

