Il Corriere dello Sport analizza qualche episodio chiave avvenuto durante Roma-Napoli.

Nella giornata di ieri Roma e Napoli si sono sfidati per la nona giornata di campionato ed il Corriere dello Sport ha analizzato qualche episodio della gara. Secondo il quotidiano l’arbitro Massa non ha fischiato un rigore per gli azzurri, in più avrebbe potuto anche dare un secondo giallo ad Abraham.

Ecco quanto riportato: