Bergonzi: “Spalletti non doveva essere espulso, Mourinho si”

Mauro Bergonzi, ex arbitro, è intervenuto sulle espulsioni di Luciano Spalletti e José Mourinho.

Mauro Bengonzi, ex arbitro di calcio, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Marte Sport Live. Tra i tanti argomenti di cui parla si sofferma anche sulle due espulsioni che hanno contraddistinto la sfida di ieri tra Roma e Napoli: quelle di Luciano Spalletti e José Mourinho.

Ecco le sue parole:

“Sulle sanzioni agli allenatori bisogna fare un discorso a parte. Inzaghi ha buttato la pettorina, dunque la meritava, Mourinho ha ammesso il suo errore, con Gasperini qualcosa dev’essere successo perché lui spesso ha un comportamento sopra le righe. Non sono però d’0accordo con quella di Luciano Spalletti. Massa arbitra bene in alcune gare ma deve ancora fare quel salto di qualità. All’estero arbitra bene, ma in Italia è più timido. A volte dovrebbe prendere decisioni più coraggiose.”

