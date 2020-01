Taglialatela rassicura Ospina: “Non sei scivolato”

A seguito del discusso gol di Immobile ieri sera contro il Napoli all’Olimpico, sui social l’ex portiere azzurro Taglialatela rassicura David Ospina:

Taglialatela risponde così al portiere azzurro:

“Continuo a pensare che hai subito fallo da parte di Immobile perché non credo sei andato a terra scivolando..magari come dicono un po’ tutti la palla andava buttata via ma hai anche il diritto di calciarla senza subire ostruzione”.

