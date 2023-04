Gaetano: “Vogliamo riscattarci col Verona. Osimhen? È molto carico, faccio un appello ai tifosi”

Gaetano, l’intervista a RKKN

Gianluca Gaetano, giovane talento del Napoli è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare del calcio Napoli. Di seguito le sue parole:

Gaetano:

Champions? Siamo molto rammaricati, abbiamo fatto una grandissima partita. Ci è mancato il guizzo finale difronte ad un grande Maignan. Ci sta che in un una stagione hai un calo: queste ultime due partite non abbiamo fatto proprio bene.

A Milano abbiamo fatto comunque una buona prestazione e adesso vogliamo riscattarci col Verona.

Osimhen? Sarà molto importante recuperarlo. Giocando senza attaccanti è stato difficile: Raspadori non era al meglio e Simeone era out. Oggi Osimhen l’ho visto ed è carico.

Verona? Loro si giocano il tutto per tutto, verranno qui a farci la guerra. Noi dobbiamo fare comunque risultato, dobbiamo fare il nostro match con qualità.

Spalletti? Rapporto molto buono con lui, ha avuto belle parole con me. Per me è molto importante, sto crescendo man mano. Non è facile non giocando ma cerco di farmi trovare pronto.

Festa scudetto? Molto bello vedere i festoni ma non riesco ancora a pensare alla festa, dobbiamo vincere cinque partite. Fa piacere vedere la città colorata di azzurro

Futuro? Non ci penso, adesso è rimanere qui è dare il massimo.

Un appello? Un grandissimo saluto ai tifosi, accompagnateci al grande sogno.

