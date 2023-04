Allenamento Napoli, Osimhen torna ad allenarsi in gruppo

La SSC Napoli ha pubblicato il report dell’odierna seduta di allenamento: Victor Osimhen e Gianluca Gaetano tornano con il gruppo.

Gli attaccanti del Napoli Victor Osimhen e Gianluca Gaetano ritornano ad allenarsi con il gruppo. A comunicare ciò è proprio la SSC Napoli, che riporta ciò che è accaduto questa mattina presso il Konami Training Center di Castel Volturno.

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Training Center. Gli azzurri preparano il match con il Verona in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 18 per la 30esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto partita a campo ridotto, lavoro tattico ed esercitazioni su palle inattive. Osimhen e Gaetano hanno svolto intera seduta in gruppo. Simeone ha fatto terapie.”

