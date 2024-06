La Gazzetta dello Sport – Dragusin, Manna ci ripensa: desidera il ritorno in Serie A

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul mercato in entrata del Napoli. Ritornano a galla le attenzioni per Radu Dragusin, il 22enne romeno che scelse l’approdo al Tottenham, ma che desidera il ritorno in Serie A. Torna forte il Napoli sull’obiettivo sfumato a gennaio. Nel mirino anche Jaka Bijol, classe 1999, reduce da due stagioni con l’Udinese e quindi ben rodato in Serie A. Anche lui impegnato con la Slovenia all’Europeo.

