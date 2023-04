Pistocchi su Milan-Napoli: “Arbitraggio scandaloso! Leao? Neanche tra i dilettanti si vedono cose del genere!”

Maurizio Pistocchi su Milan-Napoli: il club azzurro è una grande squadra. L’arbitraggio è stato scandaloso!

Il giorno dopo Milan-Napoli, Maurizio Pistocchi è intervenuto alla trasmissione radiofonica Marte Sport Live. Ecco quanto dichiarato dal noto giornalista: “Il Napoli ha disputato un’ottima gara, è stato padrone del campo ma gli è mancato un po’ di cinismo. Nei primi minuti di gioco ha avuto ben quattro occasioni per andare in vantaggio senza riuscirici. Sul tiro di Kvaratskhelia, il portiere non avrebbe potuto farci niente, ma è stato salvato da un suo difensore.

Il Napoli, come tutte le grandi squadre, si difende attaccando e non ha intenzione di cambiare registro. Tutto questo è giusto perchè il club azzurro è una grande squadra e, se perde, lo fa mantenendo integra la sua identità ed il suo gioco. Sono le piccole squadre quelle che si adeguano agli avversari snaturandosi.

Nella gara di ritorno il Napoli può sicuramente ribaltare il risultato. Farà una gara di grande concentrazione e Spalletti cambierà qualcosa prendendo spunto da ciò che di positivo ha visto a San Siro. Mi dispiace che per squalifica non ci sarà Kim, giocatore importante del Napoli. L’arbitraggio è stato scandaloso, la mancata ammonizione di Leao è assurda, neanche tra i dilettanti accadono cose del genere”.