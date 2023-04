Milan-Napoli, arriva il Daspo per quattro tifosi rossoneri

“Tre tifosi del Milan sono stati daspati prima dell’inizio dell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli. I provvedimenti emessi dal questore sono notificato a un tifoso 26enne trovato in possesso di fumogeni durante il filtraggio, un 42enne che stava scavalcando ai tornelli e, infine, un 29enne che, dopo aver scavalcato, ha colpito con un pugno uno steward. Il quarto Daspo è stato emesso nei confronti di un tifoso milanista, un neo 18enne della provincia di Lecco, che, a metà del secondo tempo ha scavalcato l’alta recinzione su via Piccolomini prima di venire fermato dagli steward in servizio all’interno. Nell’ambito dei servizi di filtraggio di accesso a San Siro venti minuti prima del fischio d’inizio sono stati allontanati una ventina di tifosi ospiti che non avevano un biglietto valido per l’ingresso. I poliziotti hanno inoltre intercettato e impedito l’ingresso di uno striscione napoletano dai contenuti non appropriati che non era stato preventivamente comunicato al Gos per le valutazioni sui contenuti stessi e sulla conformità tecnica del materiale.”

