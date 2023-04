Bayern Monaco su Osimhen: la reazione dell’attaccante

Il Corriere dello Sport si concentra sull’interesse del Bayern Monaco nei confronti dell’attaccate del Napoli Victor Osimhen.

Victor Osimhen sarebbe nel mirino del Bayern Monaco, in particolare del tecnico Thomas Tuchel. Il Corriere dello Sport si è focalizzato sulle ultime novità in merito alla vicenda, sottolineando anche la reazione dell’attaccnte nigeriano.

Secondo quanto si legge sul noto quotidiano, al momento Victor Osimhen sarebbe concentrato solo sugli obiettivi da portare a termine con il club azzurro.

“L’uomo del giorno, di tutti i giorni, resta Osimhen, un titolo in prima sempre e ovunque e in Germania, in questi giorni, echi di Bayern, di Tuchel, di un affare da (oltre) cento milioni di euro che viene sussurrato – si fa per dire – in una Bundesliga che già conosce, c’è stato dentro per un bel po’, ma che resta distante. Perché adesso non c’è mercato che tenga, né trattative da allacciare, né distrazioni nelle quali perdersi.”

