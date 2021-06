Napoli, il rinnovo di Lorenzo Insigne è ancora lontano

Napoli, il rinnovo di Lorenzo Insigne tiene ancora banco

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il rinnovo di contratto tra Lorenzo Insigne e il Napoli sarebbe ancora lontano. Le parti non si sentono da molto, ma la volontà comune è comunque quella di trovare un accordo. Ecco quanto riporta la rosea:

“Fino adesso le parti non hanno avuto alcun incontro per una discussione nel merito di un accordo in scadenza nel 2022. È notorio che il club debba procedere con un taglio sugli ingaggi per rendere sostenibile una squadra ambiziosa. Ed è altrettanto noto che il giocatore vorrebbe riconosciuta una certa leadership, mostrata soprattutto nell’ultima stagione, anche a livello economico. Lorenzo vorrebbe restare a vita, ma vuole capire anche qual è il progetto della società e di Luciano Spalletti per non essere di troppo. Al tempo stesso, dopo i dovuti chiarimenti, è lecito attendersi dal capitano un gesto di apertura verso le esigenze del Napoli.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, il Napoli insidia la Juventus per Pjanic

ADL impone ancora il silenzio a Gattuso, dopo il Verona il tecnico voleva parlare

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Gb: ex speaker Comuni Bercow va con Labour, attacca Johnson