Calciomercato, Zaccagni verso il Milan. Incontro con gli agenti per chiudere

Calciomercato, Zaccagni vero il Milan

Come riportato dalla redazione di Sky Sport, nella corsa a Mattia Zaccagni si è inserito anche il Milan. Il club rossonero è alle prese con il rinnovo di Calhanoglu, ma la strada è tutta in salita. Nelle ultime ore sembra molto difficile trovare un accordo, che potrebbe andare via a zero. Maldini ha incontrato l’entourage di Zaccagni, con i quali sembrerebbe già esserci un accordo. Per chiudere la trattativa, il Milan potrebbe offrire un conguaglio economico più una contropartita tecnica tra Conti o Caldara. Zaccagni è stato più volte accostato al Napoli, soprattutto nella scorsa sessione di mercato.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, il rinnovo di Lorenzo Insigne è ancora lontano

Calciomercato, il Napoli insidia la Juventus per Pjanic

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Usa, Biden va a messa dopo la sfida dei vescovi sull’aborto