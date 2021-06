Mercato Napoli, per il centrocampo spunta l’ipotesi Tsimikas

Il centrocampista del Liverpool Kostas Tsimikas è stato accostato al mercato del Napoli.

Kostas Tsimikas potrebbe è tra i tanti nomi che di recente è stato accostato al mercato del Napoli. Il centrocampista greco classe 1996 ha suscitato l’interesse della Società, in particolare di Giuntoli. In più Manolas avrebbe speso parole positivo nei riguardi del giocatore. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sugli obiettivi del mercato azzurro per il centrocampo.

“Giuntoli avrebbe anche altro: Gabriel Gudmundsson (22) del Groening è entrato di slancio tra i candidati per il futuro e dal passato più recente, appena l’estate scorsa, sono ricomparsi l’ucraino Mykolenko (22) della Dynamo Kiev e Kostas Tsimikas (25) del Liverpool, un greco sul quale ha speso parole incoraggianti Manolas e che per il quale parlano le relazioni che per mesi ha stilato Maurizio Micheli, il capo degli 007 del Napoli.”

