Calciomercato, il Napoli insidia la Juventus per Pjanic

Calciomercato, anche il Napoli pensa a Pjanic

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, potrebbe esserci una sfida tra Napoli e la Juventus nella corsa a Miralem Pjanic. Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“Pjanic è stato venduto al Barça per 60 milioni di euro più bonus, in cambio la Juve ha ingaggiato Arthur per 72 milioni più bonus. Cifre da capogiro, impossibili da raggiungere ad un solo anno dallo scambio. Per questo sono circolate diverse ipotesi, tra cui l’opzione in prestito. Pjanic aspetta una chiamata chiarificatrice, nel frattempo non ci sarebbe solo la Juve, in Italia, a puntare Mire, ma anche l’Inter e il Napoli di Spalletti, che prese male la sua cessione ai tempi della Roma. In ogni caso, per tornare nel nostro Paese, l’ex bianconero dovrà decurtarsi il suo ingaggio da 7 milioni.”

