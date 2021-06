Emerson Palmieri sempre più vicino al Napoli, le ultime

Emerson Palmieri risponde risponde al nome dell’indiziato numero uno per essere il nuovo terzino del Napoli.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, il nazionale italiano preferirebbe essere guidato da Luciano Spalletti piuttosto che da Simone Inzaghi per il loro modo di interpretare il ruolo del terzino. Emerson Palmieri, corteggiato anche dall’Inter, sceglierebbe l’approdo in azzurro e d’altronde anche lo stesso Spalletti ha lasciato intendere che è lui il terzino in cima alla lista dei desideri.

