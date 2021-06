Napoli, rinnovo Insigne: situazione complicata, si vedrà dopo l’Europeo

Il Corriere del Mezzogiorno ritorna a parlare del rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli.

La questione del rinnovo di Lorenzo Insigne non è stata ancora risolta. L’attaccante e capitano del Napoli ha il contratto in scadenza nel 2022, ma ancora non è arrivato ad un accordo con la Società per allungare la sua permanenza. Il Corriere del Mezzogiorno approfondisce la questione, definendola la più difficile delle trattative all’interno del Napoli.

“La storia più complessa riguarda Lorenzo Insigne, il contratto del capitano termina tra un anno, se ne parlerà dopo gli Europei, non ci sono contatti tra De Laurentiis e l’agente Vincenzo Pisacane.”

