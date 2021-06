Napoli, la Società è estranea al caos sulla questione Osimhen-Lille

Il Corriere dello Sport dichiara che il Napoli è estraneo alla questione legata a Victor Osimhen ed al Lille.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa chiarezza sulla situazione in cui è stato coinvolto il Napoli. Il club francese non avrebbe ricevuto dei soldi relativi alla cessione di Victor Osimhen, ma la Società partenopea non avrebbe nulla a che fare con questa mancanza di denaro.

“Ala fine il caos è diventato un caso, ovviamente di carattere internazionale, con Osimhen che suo malgrado diviene notizia di una vicenda nella quale non ha ruolo, né responsabilità e che non coinvolge neanche il Napoli, asserragliato nel suo silenzio ormai da sei mesi ma comunque capace di far trapelare la propria serenità, per una posizione totalmente estranea.”

