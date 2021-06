Fiorentina, i viola lavorano per il nuovo allenatore: in pole c’è Italiano

La Fiorentina in seguito al caso Gattuso è alla ricerca di un nuovo allenatore. In cima alla lista spunta il nome di Vincenzo Italiano.

La Fiorentina è a lavoro per il nuovo allenatore.

La Gazzetta dello Sport annuncia che in cima alla lista dei desideri viola c’è il profilo di Vincenzo Italiano. Fresco di rinnovo con lo Spezia fino al 2023, il tecnico era già stato accostato in precedenza a Lazio e Sassuolo. Nonostante il prolungamento del contratto il tecnico non ha alcuna certezza di rimanere in Liguria, soprattutto per la clausola rescissoria da 1 milione di euro, utilizzabile in qualunque caso.

D’altra parte i dirigenti della Fiorentina vorrebbero mantenere un sano rapporto con lo Spezia e dunque lavorano per trovare un accordo tra le parti. Il tutto, chiaramente, dipenderà dalle volontà del tecnico. In caso contrario le alternative sono: Heinze, Ranieri, Liverani, Fonseca e Garcia. Dall’inizio della prossima settimana la Fiorentina vorrebbe iniziare a chiudere le pratiche per il nuovo allenatore.

