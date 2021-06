Napoli, Giuntoli continua a seguire Gudmundsson e Mykolenko per la sinistra

Giuntoli non ha smesso di sguire Gudmundsson e Mykolenko

Come riportato dal Corriere dello Sport, Cristiano Giuntoli è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro da regalare a Spalletti. Oltre Emerson Palmieri, il ds segue altri giocatori che potrebbero fare al caso del tecnico azzurro. Ecco quanto riporta il quotidiano:

Cristiano Giuntoli sa dove mettere le mani, stavolta in Francia, e Reinildo Mandava è l’alternativa, la prima, ad Emerson Palmieri. Altrimenti, un’occhiata in Olanda, che a Giuntoli dà ispirazione, perché nel Groningen c’è Gabriel Gudmundsson, che ha età e slanci per assecondare il calcio di Spalletti. Poi a Kiev c’è Mykolenko della Dinamo”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, il Napoli insiste per Emerson Palmieri. Tsimikas e Mandava le alternative

Calciomercato, tra cessioni e acquisti. Tutte le priorità del Napoli di Spalletti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Asia Argento sul suicidio dell’ex Anthony Bourdain: “Avrei dovuto salvarlo da se stesso”