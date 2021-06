Calciomercato, il Napoli insiste per Emerson Palmieri. Tsimikas e Mandava le alternative

Emerson Palmieri è in cima alla lista, Tsimikas o Mandava se dovesse saltare l’affare

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in cima alla lista del mercato azzurro c’è Emerson Palmieri. Ecco quanto riportato dalla rosea:

“Su Emerson Palmieri salgono le quotazioni perché l’Inter insegue più un quinto di centrocampo che un esterno da difesa a quattro. E si sa che l’italo-brasiliano proprio con Spalletti ha vissuto il suo periodo migliore. Ha un ingaggio superiore ai 4 milioni netti al Chelsea, ma anche il contratto in scadenza fra un anno. Dunque aspettando le ultime fasi di mercato, ecco che il Napoli potrebbe provare una operazione come quella fatta con Bakayoko nella scorsa estate, spalmando l’ingaggio. Discorso simile, almeno sulla scadenza del contratto, riguarda Reinildo Mandava, mancino del Lilla campione di Francia: se non procederà al rinnovo, il club transalpino potrebbe lasciarlo andare a cifra accessibili. Così come il greco Kostas Tsimikas, che il Napoli aveva inseguito ma che era finito per circa 13 milioni di euro al Liverpool. Con i Reds il mancino non ha mai convinto il tecnico Klopp che gli ha concesso solo 5 minuti in tutta la Premier e 7 presenze. A questo punto un prestito potrebbe essere soluzione gradita a tutti.”

